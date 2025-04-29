国民力量党总统候选人金文洙在首都圈进行拉票活动

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韩国国际广播电台报道：国民力量党总统候选人金文洙连续两天在首都圈大力拉票。20日是拉票活动的第二天，金文洙会见了文化艺术界人士。他表示，将与文化艺术团体签署政策协议，推动文化政策范式从中央主导转向地方主导，并公布了有关承诺。下午金文洙相继前往首尔市永登浦区和瑞草区、京畿道河南等地，呼吁选民予以支持。组建"反明(李在明)大联合"的工作也在加速进行。国民力量党紧急对策委员长金龙泰会见了新未来民主党党首田炳宪，商讨了大选局面。国民力量党特使团会见了逗留在美国夏威夷的大邱前市长洪准杓，说服他加入紧急对策委员会，特使团预计洪准杓将在与改革新党候选人李俊锡的单一化过程中发挥作用。连续两天在湖南(全罗南道)展开拉票活动的改革新党候选人李俊锡再次阐明不会进行单一化。李俊锡与光州市长姜琪正面谈，并前往全南大学进行了"吃学生餐"活动。他再次提到李在明的所谓"酒店经济学"，并要求其道歉。对于国民力量党不断提出的单一化建议，李俊锡划清了界线，称单一化的程序和过程本身就会被视作陈腐旧态。此外，国民力量党非常对策委员长金龙泰提议在此次大选期间举行候选人配偶电视讨论会，共同民主党对此断然拒绝，称这是荒谬和奇怪的提议。