38North：北韩元山葛麻海岸旅游区即将开放

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韩国国际广播电台报道：美国专门报道北韩消息的媒体38North当地时间19日报道称，北韩大型海边度假区元山葛麻海岸旅游区即将开放，通过商业卫星照片发现了即将举办开幕活动的迹象。从美国民间卫星公司“Planet Labs”前一天拍摄的卫星照片来看，度假区海边建有众多设施，目前正在打造海边看台。各处此前正在进行中的工程已经完工，还可以看到建有各种休闲娱乐设施的水上公园。38North报道说，度假区的电车站停放了27辆车，这些车辆很可能是2020年运送到度假村的轻型电动汽车（LEV）。38 North还说，目前还没有看到临时舞台、印有宣传口号的广告牌、红地毯等，尚未发现活动筹备迹象。38North指出，上述物品在举行大型重要活动时很常见，尤其是北韩国务委员长金正恩出席的活动更是如此，这意味着正式开放还需要数日时间。为了利用元山葛麻半岛白色长沙滩“明沙十里”等旅游资源，北韩从2014年起在此开发旅游区。原计划2019年4月15日金日成生日当天完工，但由于对北韩制裁导致材料供应受阻等原因，完工时间不断被推迟，加之新冠疫情暴发，工程一度中断。38North介绍说，自从金正恩去年7月访问此地后，工程进展加快，目标可能是在今年5月前完工。