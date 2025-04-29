韩国57%女性有结婚意向 一年间上升近10个百分点

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韩国国际广播电台报道：据调查，有结婚意向的韩国女性占比同比上升了近10个百分点。认为必须有子女的应答率也持续上升，并已超过70%。韩国低生育和老龄社会委员会20日公布了包括上述内容的《结婚、生育、养育和政府低生育对策民意调查》。本次调查是继去年3月和9月后的第三次，调查问题与前两次相同，从而对国民看法的变化进行分析。据调查，国民对结婚的积极看法占比持续上升，去年3月为70.9%，9月为71.5%，今年3月为72.9%。另外，有结婚意向的女性占比去年3月为48.2%，9月为55.7%，今年3月为57.4%，同样呈现出持续上升的趋势。满25岁至29岁女性的这一比例也从去年3月的59.2%上升到此次的61%。关于子女生育的看法也出现了明显变化。回答“必须有子女”的受访者从去年3月的61.1%增至此次调查的70.9%。尚无子女的未婚或已婚男女的生育意向也从同期的32.6%上升到39.7%。调查显示，双职工家庭养育子女最需要的是"可以自由利用育儿支援制度的职场文化"（55.6%）。其次是"保障看护服务的使用机会和时间"(39.8%)、"扩大旨在保障育儿时间的制度"(36.3%)。受访者预期效果最大的低生育对策是“扩大对新婚、生育、多子女家庭的住房供应"（77%），其次分别是推行幼儿园、托儿所无偿教育和保育政策(75.3%)、放宽新生儿特例贷款家庭的收入标准(74.9%)、上调育儿休假工资的上限额度(73.3%)等。低生育和老龄社会委员会副委员长周亨焕表示，扭转低生育趋势的动力仍然存在减弱的可能性，为确保此次恢复趋势不只是暂时性反弹，将从中长期角度应对高质量工作岗位短缺、首都圈人口密集等结构性问题。