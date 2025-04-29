联大首次召开北韩侵犯人权问题高级别会议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：联合国大会首次召开旨在解决北韩有组织和大规模侵犯人权行为的高级别会议。联合国大会当地时间本月20日在纽约联合国总部会议大厅举行了由联合国大会主席菲勒蒙·杨（Philémon Yang）主持的讨论北韩侵犯人权问题的高级别全体会议。此次会议是根据联合国大会去年12月通过的北韩人权决议举行的。联合国安理会和联合国人权理事会多次召开北韩人权相关会议，但联合国大会召开北韩人权相关高层会议尚属首次。北韩人权委员会执行主任格列格·斯克尔勒托尤当天表示，北韩人权问题不仅限于韩半岛和东北亚地区，还对包括中东和东欧地区在内的国际安全构成严重威胁。斯克尔勒托尤指出，北韩不仅通过俄罗斯，还通过伊朗向中东地区恐怖组织出口武器和弹药，北韩向中东和欧洲出口“不稳定”和“暴力”，其根本原因在于北韩肆意侵犯人权。联合国北韩人权问题特别报告员伊丽莎白·萨尔蒙表示，北韩人权状况在新冠疫情大流行期间显著恶化，北韩居民已经五年多处于绝对孤立的状态。萨尔蒙指出，边境关闭、国际社会人道主义援助和信息获取的限制导致北韩居民生活条件恶化，而新制定的法律则进一步限制了民众的行动自由、劳工权利和言论自由。在当天的会议上，脱北者走上联合国大会的讲台，直接讲述自己的经历，受到成员国的关注。