俄罗斯驻北韩大使：今年将与北韩多次互派代表团交流访问

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯驻北韩大使‌亚历山大·马采戈拉本月20日表示，俄罗斯与北韩将借今年举行重大活动之机，多次互派高级别代表团交流访问。马采戈拉在接受俄罗斯《消息报》采访时表示，预计将在8月15日光复80周年、10月10日劳动党成立80周年之际开展重要交流。此外，议会和外交部层面的代表团交流也将继续活跃进行。马采戈拉表示，在今年俄罗斯最重要的纪念日5月9日“胜利日”80周年之际，北韩政府代表团并未访问莫斯科，但北韩国务委员长金正恩访问了被视为俄罗斯领土的俄罗斯驻北韩大使馆，实际上相当于北韩最高领导人参加了胜利日活动。马采戈拉还强调，北韩与俄罗斯缔结《全面战略伙伴关系条约》加强了合作，以至于目前很难找到双方未进行合作的领域，北韩派遣军队前往库尔斯克支援俄罗斯是该条约的最重要成果之一。马采戈拉还就俄罗斯经由北韩通往韩国的天然气管道项目表示，客观上，这是对俄罗斯和南北韩都十分有利的项目，基础设施能源项目不是联合国的制裁对象。对于韩半岛局势，马采戈拉认为“目前的情况令人担忧”，并认为包含相互军事援助内容的朝俄条约起到了克制发生武力冲突的作用。马采戈拉还说，北韩元山葛麻海岸旅游区将于6月开放，为了运送俄罗斯游客，除了连接符拉迪沃斯托克和元山的直飞航班外，还考虑运营海上客轮。