美国专家：北韩可能会利用“雷达罩”用于开发“再入大气层技术”

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韩国国际广播电台报道：有分析认为，带有“雷达罩”(雷达和外罩的合成词，安装在飞机机体外部的雷达天线的防水防尘罩)的北韩机载警戒与控制系统（airborne warning and control system，AWACS）可用于开发洲际弹道导弹(ICBM)的核心技术中的“再入大气层技术”。总部位于美国华盛顿的非营利调研机构CNA任职的调研分析师德克·埃弗勒斯当地时间本月19日在美国《外交政策》(FP)杂志上登载的投稿中做出了上述分析。他指出，北韩机载警戒与控制系统不仅可以常规地用来掌握美国或韩国的军事资产动向，还可以在北韩试射洲际弹道导弹时用来收集数据。分析认为，由于北韩国土狭小，难以进行像实战那样发射约45度、飞行1万公里的洲际弹道导弹试射。因此，为了缩短射程距离，北韩只能采用“高角度发射”的方法进行发射试验。因此，洲际弹道导弹暂时脱离大气层，上升至更高的高度，然后再进入大气层。为了能够承受“再进入大气层”并打击目标地点，就必须在非常苛刻的环境下进行材料和设计等试验。由此，洲际弹道导弹将以几乎垂直且极快的速度坠落到地面。“再入大气层技术”的成熟度是决定洲际弹道导弹武器性能和可靠性的关键因素之一。去年11月，美国印太司令部司令塞缪尔·帕帕罗（Samuel John Paparo Jr）评价称，目前北韩尚未掌握“再进入大气层的技术”。为了实现这一目标，北韩正在继续试验。近十年来，北韩共进行了14次洲际弹道导弹试射，其中除两次发射体飞越日本列岛外，其余都是以非常高的角度进行了试射。