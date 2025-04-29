北韩和中国贸易同比增长15%

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韩国国际广播电台报道：有关测认为，随着北韩与俄罗斯关系密切导致北韩和中国关系趋于紧张，但是北韩和中国关系至少在贸易领域趋于活跃。美国的北韩专门媒体NK新闻当地时间本月19日援引中国海关总署(GAC)的资料报道称，4月份北韩和中国的贸易额达到2.2210亿美元。虽然比前一个月(2.381亿美元)有所减少，但比去年同期增加了15%。2023年4月的北中贸易额为1.9990亿美元，去年4月北中贸易额为1.9390亿美元。NK新闻分析认为，双边贸易规模扩大主要在于北韩方面增加了进口。一些专家曾经预测，北韩派兵乌克兰以后，可能会加强与俄罗斯的关系，疏远与中国的关系。韩国世宗研究所的北韩经济专家彼得·沃德评价说，即使(北韩和中国)两国之间真的存在这样的问题，也不会对北韩与最重要的贸易伙伴中国之间的贸易造成实质性的影响。彼得·沃德表示，虽然不是爆发性的增长水平，但同比增长10%以上是（北韩和中国）经济关系牢固的信号。与一些安全问题专家的预测相反，中国在国际舞台上一直表现出支持北韩的态度。尤其是中国国家主席习近平本月8日与俄罗斯总统普京举行首脑会谈后发表的联合声明中还敦促世界各国停止对北韩制裁。北韩在加强与中国贸易的同时，则对新冠病毒（COVID-19）在全球蔓延时期切断的边境完全开放持消极态度。NK新闻透露，近期在平壤举行国际商品展销会之前，北韩曾突然取消所有外国参展商的入境签证，其中也包括200名中国人。