韩国总统候选人在首都圈开启拉票战

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野总统候选人以首都圈为中心全力展开拉票活动。截至21日，国民力量党候选人金文洙连续三天在首都圈进行游说活动。金文洙在京畿道地区发表政见时强调将解决首都圈的交通问题，提出他在担任京畿道知事时期推进的首都圈广域快速铁路（GTX）等交通基础设施政策。在此之前举行的电视辩论会上，金文洙提出了与改革新党候选人李俊锡实现候选人单一化，以赢得大选的特别对策。国民力量党正在为实现与改革新党候选人李俊锡的候选人单一化作出努力。该党紧急对策委员长金龙泰表示，该党目标与李俊锡的目标相同，因此双方需要聚合力量。改革新党候选人李俊锡当天集中批判李在明。李俊锡前往京畿城南市医疗院检查当地的运营情况，该医疗院是李在明担任城南市长时期推进建设的。李俊锡虽然与国民力量党议员安哲秀举行了非公开会晤，但对于候选人单一化问题再次划清了界限。共同民主党候选人李在明连续三天呼吁首都圈选民的支持，本月21日与支持者在YouTube上进行了沟通，承诺将建立保护和关怀国民的政府。李在明表示，政府要像温暖的母亲和坚强的父亲那样，强调构建像父母一样坚实强大的国家。李在明下午依次访问了仁川南洞区、富平区、西区，并发布利用机场和港口的地区针对性承诺。李在明还提出了将打造“动物福利发达国家”的宠物公约。他强调，将制定《动物福利基本法》，制定标准收费制，减轻宠物诊疗费的负担。共同民主党对国民力量党推进保守阵营候选人单一化作出了批评。该党表示，这是内乱和极右势力的集结，也是没有名分的合并，其目标是让前总统尹锡悦无罪。