三星电子第一季度的电视销量保持世界第一

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韩国国际广播电台报道：韩国三星电子公司今年第一季度继续保持全球电视市场第一位。LG电子公司在高端产品有机发光二极管(OLED)电视市场继续保持首位。本月20日，据市场调研机构Omdia透露，三星电子今年第一季度在电视市场的出货量和销售基准标记市场占有率均位居第一。截至去年，连续19年占据全球电视市场第一的三星电子今年将向着连续20年保持世界第一发起挑战。据悉，三星电子通过以Neo QLED、OLED、超大型、生活方式等高端产品为中心的销售战略稳居榜首。今年第一季度三星电子的销售占比为30%，比去年同期的29.3%小幅上升。LG电子虽然从16.6%小幅下降到15%，但仍排名第二位。紧随其后的是中国企业TCL(13.3%)、海信(10.9%)、创维(3.7%)等。以出货量为准，三星电子的占有率为19.2%，TCL(13.7%)和海信(11.9%)紧随其后。LG电子在收益性相对较好的OLED电视市场上保持第一位。今年第一季度，LG电子OLED电视的出货量约为70.4400万台，以出货量为准，占有率为52.1%，在OLED电视市场排名第一。尤其是LG电子凭借业界最多的产品阵容，第一季度70英寸以上OLED电视市场占有率为54.9%，80英寸以上电视市场占有率为63.6%，从而引领了超大型OLED电视市场的扩大。市场调研机构Omdia预计，今年全球电视市场的全年出货量约为2.08907亿台，较去年略有增长。OLED电视出货量预计也将增长7.8%，达到655万台。今年全球电视市场的出货量比去年小幅增加，达到2亿890万7千多台。OLED电视的出货量也预计将达到655万台，增长7.8%。