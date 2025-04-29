韩国创下5月份单日最低气温的最高纪录

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韩国国际广播电台报道：本月21日为小满节气，是进入夏季的开始，当天天气出现闷热。随着高温多湿的南风持续流入，20日晚也出现闷热天气。据悉，庆尚北道的浦项20日晚11点30分左右，气温一直保持在25摄氏度以上，之后气温逐步下降，勉强避开了五月的“热带夜”。浦项的夜间最低气温是当天上午5点19分记录的23.8摄氏度。热带夜是指从下午 6 点 01 分到次日早上 9 点 01 分气温不低于25摄氏度的现象。浦项还拥有韩国气象观测以来最早的热带夜晚记录（2018年5月16日）。以首都圈和岭南地区为主，21日创下了5月份最低气温纪录。这意味着韩国经历了自气象观测以来最热的五月早晨。据统计，首尔当天的最低气温为早晨5点53分记录的23.0摄氏度，这是自1907年10月首尔开始现代气象观测以来，创下的5月份单日最低气温的最高纪录。此前的最高气温纪录是2018年5月16 日创下的21.8摄氏度，此次比该纪录高出 1.2 摄氏度。21日，仁川的最低气温为20.7摄氏度，记录时间为凌晨5点50分。这也是仁川有气象观测以来5月份单日最低气温的最高值。仁川自1904年8月开始，是韩国第一个实行现代气象观测的城市。