韩美商定扩大飞机等武器系统的维护、维修和运营

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国就将武器系统的维护、维修、运营（MRO）合作从现有舰艇扩大到飞机和战车达成了共识。据韩国防卫事业厅（以下简称“防卫厅”）透露，防卫厅厅长昔锺健当地时间19日至20日在美国华盛顿访问期间会见了美国国防部负责工业政策的首席副助理部长维克·拉姆达斯(Vic Ramdass)，就加强韩美维护、维修和运营合作方案进行了讨论。防卫厅表示，双方就将维护、维修和运营合作范围扩大到飞机和战车等方案交换了意见，并一致决定就推进示范项目进行讨论。防卫厅表示，目前驻韩美军拥有的战斗机和战车等在韩国进行维护、维修和运营，美军对此非常满意。目前正在与美方商讨对部署于其他地区的美军战斗机和战车进行维护、维修和运营的方案。这位人士认为，在韩国拥有维修记录的F-16战斗机、M1A2战车、军用车辆等是维护、维修和运营示范项目的候选对象。昔锺健在访美期间还会见了美国海军及国防部主要人士，讨论了韩美舰艇建造及维护、维修和运营领域的合作方案。昔锺健会见美海军海上系统司令部(NAVSEA)司令詹姆斯·唐尼时介绍了韩国企业进行的美国海军舰艇维护、维修和运营的情况，并说明了韩国造船厂的维修能力等内容。