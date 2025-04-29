尹锡悦观看选举舞弊题材电影 引发国民力量党批评

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韩国国际广播电台报道：正在接受涉嫌内乱案审判的韩国前总统尹锡悦观看了以选举舞弊为题材的电影。国民力量党有意见批评称，即使尹锡悦已经是退党的普通人，此举亦对大选选情不利，其应自重。尹锡悦本月21日前往首尔东大门区的一家电影院观看了纪录片——《选举舞弊：神之笔》。该片导演李永敦、负责制作的韩国史讲师全汉吉（音译）等与尹锡悦一同来到影院，主张选举舞弊的无党派总统候选人黄教安也出现在现场。这是尹锡悦自4月4日被罢免总统职位后，除法院审判日程外的首次公开亮相。“12·3紧急戒严”的当天，尹锡悦以须查明选举舞弊疑云为由，向中央选举管理委员会派遣了戒严军。有意见质疑，大选当前，尹锡悦此举或意在通过阴谋论煽动其支持者。致力于吸收中立派群体的国民力量党也将该事件视作不利因素，领导层纷纷提出批评。国民力量党紧急对策委员会委员长金龙泰指出，尹锡悦已经退党，与国民力量党毫无关系，其应该反省而非进行公开活动。前党首韩东勋也批评称，与阴谋论者合作无异于自取灭亡。该党议员赵庆泰谴责称，尹锡悦是李在明的竞选活动助手。该党候选人金文洙则表示，不能因为这种电影会导致国民力量党支持率下滑，就要求他不看，这是不恰当的，尹锡悦可以看电影，也可以见其他人。共同民主党候选人李在明谴责称，尹锡悦称其本人胜选的选举为舞弊，令人难以理解，尽管国民力量党会更加强烈地否定尹锡悦，但仍然无法掩饰该党与尹锡悦一心同体的事实。