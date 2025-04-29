韩政府及企业提交意见书 指半导体关税或伤害美国自身

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韩国国际广播电台报道：韩国等全球主要半导体生产国家及企业表示，半导体关税有可能导致行业成本上升、供应链不稳定，呼吁美国政府避免征收关税。据美国联邦公报当地时间本月21日消息，5月7日至今，美国商务部已收到206份关于针对进口半导体、半导体制造设备及衍生产品的《贸易扩展法》第232条调查的意见书。韩国政府在意见书中强调，韩国主要向美国出口存储芯片并从美国进口逻辑芯片及半导体制造设备，形成了互补关系。关税有可能破坏这种关系，并最终伤害美国半导体产业。韩国政府尤其强调，韩国的高带宽内存（HBM）和尖端DRAM是美国人工智能基础设施扩建过程中必不可少的零部件，呼吁美国政府从战略角度出发，谨慎处理该问题。韩国政府还指出，韩国企业正在美国建造半导体工厂，未来一段时间不得不进口半导体制造设备和材料，要求美国予以特别关照，避免对对美投资造成负面影响。韩国半导体产业协会也提交了与政府观点相似的意见书。此次调查的对象包括部分使用半导体的产品，非半导体生产企业也对调查可能产生的影响予以高度关注。韩国显示器产业协会（KDIA）指出，半导体在平板显示器模组中所占比例通常不到20%，且所使用技术为成熟技术，而非尖端技术，因此显示器模组不应被列为衍生产品。韩华QCells指出，虽然光伏晶圆也使用硅，但是其材料规格和制造过程与半导体晶圆存在巨大差别，要求美国明确光伏多晶硅和晶圆不在此次调查范围之内。