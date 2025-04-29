李在明公布基本社会八大承诺 金文洙公布政治改革方案

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党总统候选人李在明本月22日前往济州岛，这是他在竞选活动正式开始后首次访问当地。李在明强调风力发电，并表示，济州岛应成为可再生能源产业的领头羊。李在明表示，未来风力发电的成本有可能比化石燃料更低，必须继续朝着可再生能源社会迈进。李在明还强调，“济州4·3事件”和“5·18民主化运动”的历史很大程度上阻止了紧急戒严，这次大选将成为“济州4·3事件”的第三次清算过程。李在明还公布了“基本社会”构想的具体方案。他承诺，将设立基本社会委员会，推出青年未来存款、打造基本看护服务社会。李在明下午前往庆尚南道梁山继续拉票，23日将赴庆尚南道金海烽下村，出席前总统卢武铉逝世十六周年纪念仪式。国民力量党候选人金文洙连续三天在首都圈拉票。他在首尔和京畿道展开活动，接连与医疗界、农业界人士会晤。金文洙公布了一系列政治改革措施，承诺一旦当选将把自己的任期缩短为三年，并将国会议席数削减10%，还将任命由在野势力推荐的特别监察官。金文洙还在位于汝矣岛的韩国交易所主持选举对策委员会现场会议，公布了股市提振措施。金文洙承诺，将通过分红收入区分征税、长期投资者税制优惠等措施来提振股市，并致力于加强股东权益保护制度。金文洙与五大经济团体负责人会晤讨论关税对策，下午与大韩医师协会等团体负责人举行座谈会，摸索解决医政矛盾的对策。改革新党候选人李俊锡22日在首尔、仁川进行拉票。当天上午，李俊锡与天安舰前舰长崔元一（音译）对话，讨论官兵待遇等问题。下午，李俊锡将出席与韩美商会的对话活动，讨论关税和贸易问题。李俊锡还承诺，将针对次官及以上级别的高级公务员实施成果导向薪酬制度，即年薪的一半按照成果进行增加或削减。