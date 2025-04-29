韩俄时隔7年重启领事磋商 强调保持实质性交流

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韩国国际广播电台报道：韩国和俄罗斯当地时间本月21日在莫斯科时隔7年重启领事磋商会议。据韩国外交部消息，韩国外交部领事安全局局长尹柱焬当天同俄罗斯外交部领事司司长阿列克谢·克利莫夫在俄罗斯外交部举行第18次韩俄领事磋商会议，讨论增进韩国公民的出入境和居留便利性、保护俄罗斯境内韩国公民等两国领事领域存在的问题。尹柱焬对韩俄两国根据领事条约、互免签证协定持续展开的领事合作和人员交流进行了评价，并呼吁俄罗斯对增进该国境内韩国公民的居留安全和便利予以关注和协助。尹柱焬还提议两国今后继续在领事领域保持紧密合作，增进两国国民的居留安全和便利。双方就通过领事合作加强保护对方境内本国公民、增进居留便利的重要性达成共识，并一致认为磋商会议有利于深入探讨两国领事合作强化方案。本次磋商会议是继2018年11月莫斯科会议之后，时隔7年再次举行。尹柱焬在会前拜访了俄罗斯外交部副部长鲁登科。俄罗斯外交部表示，双方提到了两国外交部保持长期接触和建设性、实质性交流的重要性。韩国外交部表示，尹柱焬在拜访中对两国领事合作作出了评价，并呼吁俄方对保护该国境内韩国公民予以持续关注和协助。俄罗斯在乌克兰战争爆发后以参与西方制裁为由将韩国列入“不友好国家”名单，此后两国人员交流受到限制。去年1月，在俄罗斯进行传教活动的韩国公民白某因涉嫌间谍活动被逮捕，并关押至今。