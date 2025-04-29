旅居古巴韩国公民首次参加海外选民投票

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韩国国际广播电台报道：旅居古巴的韩国公民当地时间本月22日参加海外选民投票。这是韩国与古巴自去年2月建立外交关系以来，旅居古巴的韩国公民首次参加海外选民投票。投票站设在今年1月成立的韩国驻哈瓦那大使馆内。登记选民为29人，虽然规模较小，但据大使馆方面介绍，投票当天一大早就有选民陆续前来投票。第一位投票者是居住在距离哈瓦那500多公里的卡马圭的林善坤(音译)先生。据悉，林先生为了投票，前一天乘坐大巴行驶了约十个小时，于投票当天凌晨抵达哈瓦那。他表示，他在进入投票站前，看到悬挂在大使馆前的太极旗后，不禁热泪盈眶。林先生表示，他几乎没有机会来哈瓦那，过去想都没想到能在古巴参加海外选民投票，他对此感到非常高兴，就像是在做梦一样。韩国驻古巴大使馆表示，为了确保选举的公正性，已设立了海外选举管理委员会，并为使旅居古巴的韩国公民顺利地行使投票权做好万全准备。韩国驻古巴大使李昊烈表示，能够让分布在古巴各地的韩国公民投出宝贵的一票，感到十分欣慰，将为确保投票顺利进行而竭尽全力 。海外选票将通过外交邮袋运回国内，在组成国会交涉团体的政党所推荐的监票人的现场监督下，以挂号邮件的方式发送至各管辖区选举管理委员会，并与国内选票一起开票。