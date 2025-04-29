韩美第二轮关税工作磋商结束

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美政府在华盛顿举行的第二轮工作磋商于当地时间本月22日结束，该磋商旨在协调美国特朗普政府推进的各项目及各国家“对等关税”问题。据消息人士透露，由韩国产业通商资源部通商政策局局长张成吉（音译）率领的政府代表团与美国贸易代表办公室（USTR）相关人士截至当天进行了为期三天的第二轮技术性磋商。双方根据本月16日在济州举行的韩美贸易部长级会议所达成的协议，围绕均衡贸易、非关税措施、经济安全、数字贸易、原产地规定、商业考虑等六个领域进行了讨论。据悉，在本轮磋商中，美方就韩方取消非关税壁垒问题提出了具体要求。美国贸易代表办公室今年3月底发布了《2025年各国贸易壁垒报告》（NTE报告），其中提及韩国仅限制进口30个月龄以下的牛肉、推进网络平台垄断限制的立法动向、对海外内容供应商征收网络使用费的立法动向和进口大规模武器时要求技术转让等问题。但韩国政府的基调是6月3日总统大选结束、新政府上台后继续进行后续磋商，从而达成韩美之间的最终协议。因此韩国代表团将就美方提出的问题和要求说明国内情况，从而缩小认知差距。目前双方尚未公开第三轮技术性磋商等后续日程，预计下一轮磋商将在韩国新政府上台后进行。据推测，新政府将基于第一轮和第二轮技术性磋商讨论的内容进行后续磋商，并达成具体协议。