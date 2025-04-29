韩国防部：韩美未曾讨论驻韩美军撤离事宜

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部就美国媒体报道美方正在考虑裁减4500名驻韩美军一事表示，韩美未曾讨论驻韩美军撤离事宜。国防部表示，作为韩美同盟的核心战斗力，驻韩美军与韩军保持了牢固的联合防卫态势，遏制了北韩的侵略和挑衅，为韩半岛及地区的和平与稳定做出了贡献。今后将继续与美方合作，面向这一方向发展。军方人士本月23日上午接受记者采访时表示，基于韩美同盟的精神和相互尊重，驻韩美军兵力的变动是两国必须进行协商的事项，必须经过韩美安保会议（SCM）、韩美军事委员会会议(MCM)等程序。外交部也表示，韩美之间并未就驻韩美军撤离事宜进行任何讨论。外交部官员23日表示，驻韩美军是韩美同盟的象征和基础，在过去七十余年里遏制了北韩的威胁，为韩半岛及地区的和平稳定做出了贡献。该官员说，最近美国印太司令、驻韩美军司令也在美国参议院听证会上强调了驻韩美军的重要性，并对驻韩美军的撤离或裁减持负面看法，美国《国防授权法案》（NDAA）也规定驻韩美军需维持现有水平。该官员还说，韩美今后将继续为维持和加强牢固的联合防卫态势而努力。此前，《华尔街日报》（WSJ）当地时间22日报道称，美国国防部正在考虑将目前驻扎在韩国的约2.85万名美军中的约4500人转移到美国领土关岛等印太地区。