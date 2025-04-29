韩大选选票印刷工作启动 李在明和金文洙在忠清地区上演拉票战

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韩国国际广播电台报道：距离6月3日韩国大选仅剩8天，选票印刷工作于5月25日启动。韩国共同民主党候选人李在明和国民力量党候选人金文洙前往忠清地区展开拉票活动。在历届选举中，当地都是反映选情的“晴雨表”。李在明表示，此次大选是阻止内乱势力回归的选举，无法与内乱极右势力割裂的金文洙没有资格参选。李在明呼吁居民参加提前投票，并承诺将重新推进《商法》修正案，惩罚操纵股价的势力。李在明还表示，将向距离首尔较远的地区投入更多财政，给予政策执行激励。金文洙前往陆英修女士故居，呼吁支持者团结起来。金文洙还提到了数日前见面的前总统朴槿惠，称朴槿惠因虚假信息被剥夺了总统职位，将恢复其名誉。金文洙呼吁居民参加提前投票，强调必须通过投票来阻止李在明的独裁，自己将成为一名正直的总统。两名候选人26日将在京畿道南部地区面向中立派群体展开拉票活动。改革新党候选人李俊锡25日在首尔进行拉票活动。李俊锡前往年轻人聚集的首尔钟路区西巡逻街，指出李在明的财政理念会扩大财政支出、把负担转嫁到年轻人身上。李俊锡还公布了关于健康保险财政的竞选承诺，表示将把一年门诊就医次数超过120次的患者的医疗费本人负担率提高至90%。李俊锡重申不会与金文洙进行单一化。