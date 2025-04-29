韩国总统选举第二次讨论会举行

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韩国国际广播电台报道：韩国中央选举管理委员会主办的第二次总统选举候选人讨论会23日举行，各候选人就社会、经济等各领域问题展开了唇枪舌战。在克服社会矛盾、实现团结的方案方面，共同民主党候选人李在明指出，政治本应在尊重对方的前提下展开对话、互相认可并妥协，但是如今却变味为试图消灭对方。内乱和戒严事态就是最为极端的体现。克服这次内乱并予以严厉审判是最重要的方案。国民力量党候选人金文洙表示，若要实现国民团结，就不能有说谎的诈骗犯和腐败分子。然而李在明对大法院都试图为所欲为，柏岘洞和大庄洞贪腐事件导致许多人入狱、不明不白地死去。改革新党候选人李俊锡提出应实现政治换代，要求腐朽势力退出政治第一线。李俊锡还对李在明的国民健康保险相关竞选承诺提出批评，并指出必须大胆削减科学效果未得到证明的医疗优惠。李在明则就国民年金改革指出，不存在令所有人都满意的改革方案，今后必须进行结构改革。在能源产业方面，李在明批评尹锡悦政府的打压导致可再生能源产业大幅萎缩，只有迅速向可再生能源转型才是韩国的发展之道。金文洙则表示，文在寅政府以应对气候危机为由强制推行脱核电政策，导致核电生态系统完全崩溃，损失高达数十万亿韩元。李在明只强调扩大可再生能源，完全不提当前更需要核电。