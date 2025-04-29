韩国大选倒计时8天 各候选人加大拉票力度

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：距离第21届韩国总统选举仅剩8天。共同民主党候选人李在明26日前往其政治生涯的起点京畿道南部地区。李在明首先与大学生举行座谈会，倾听他们关于学业和就业的烦恼；下午前往京畿道厅所在的水原市，展开集中性拉票活动。李在明分享担任京畿道知事时期与当地居民同甘共苦的经验，就水原军用机场搬迁等居民重视的问题提出解决方案，并前往龙仁和南杨州呼吁支持。李在明公布了外交安全政策，承诺将通过高科技强军，在韩美同盟的基础上应对北韩威胁，同时增强防卫能力、推动初级干部薪资落地。另外，共同民主党选举对策委员会要求撤回以增加大法院法官人数、放宽任职资格等内容为主的法案。该法案由该党部分议员发起，引发了不小的争议。国民力量党候选人金文洙26日上午前往天安市拉票，这是他在忠清地区的最后一次拉票活动。金文洙公布了关于“推动地方发展”的竞选承诺，具体包括在宪法中明确地方分权、大幅移交中央政府的权限等。金文洙表示，将打造地方主导的大韩民国，把警察权、农地使用权和绿带管理权移交给地方。金文洙随后在京畿道南部地区进行拉票。他访问其担任京畿道知事期间的最大政绩之一——三星电子平泽园区，强调自身的行政成果，凸显与李在明的差异。另外，国民力量党称，虽然共同民主党撤回了大法院相关法案，但是一旦李在明当选，必会重新推进。改革新党候选人李俊锡出席韩国放送记者俱乐部邀请的讨论会，再次强调将坚持到底，不会单一化。李俊锡指出，单一化这类政治手腕不应成为选举的焦点。李俊锡还承诺将统一广告监管措施，废除不允许奶粉等特定产品做电视广告的规定，保障电视台与数字媒体之间的公平。民主劳动党候选人权英国先后与多个非正式员工劳动者团体会晤并签署政策协约，承诺保障劳动者权利、消除不平等。