调查：美关税将致韩企出口额下滑4.9%

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韩国国际广播电台报道：一项调查结果显示，受美国关税影响，韩国出口企业今年业绩有可能恶化。韩国经济人协会委托Mono Research对营收排名前一千企业中的出口企业进行调查。结果显示，150家应答企业预计，若美国关税政策持续，出口额将较去年下滑4.9%。该数值为算术平均数。按照行业来看，电气电子企业的出口下滑幅度预期值最高，为8.3%；接下来依次是汽车及其零部件（7.9%）、石油化学及石油制品（7.2%）、通用机械（6.4%）、半导体（3.6%）、钢铁（2.8%）。船舶企业、医疗及生物保健企业则预计出口额将分别上升10.0%、1.6%。另外，若美国关税持续，韩国国内出口企业的营收将下滑6.6%，营业利润将下滑6.3%。81.3%的应答企业表示，美国关税政策将对两国企业均造成负面影响；14.7%的应答企业认为，对韩国企业的影响是负面的，对美国企业的影响是正面的。应答企业认为，美国关税政策造成的最大困难是“政策多变带来的不确定性上升”（24.9%）。接下来分别是“全球景气恶化”（24.0%）、“对美出口下滑”（18.8%）、“汇率波动风险上升”（17.5%）、“因中国倾销蒙受损失”（10.5%）等。应答企业认为，企业正在经历或将经历的最大工作困难是“与美国进口企业的价格调整谈判”（53.4%），其次分别为美国报关流程（21.3%）、原产地判断标准有关信息（13.3%）。42.7%的企业认为，美国关税造成的全球不确定性将持续“六个月至一年”；18.0%的企业认为将持续“一年至两年”，接下来依次是“六个月以内”（16.0%）、“三年至四年”（12.0%）、“两年至三年”（11.3%）。韩国经济人协会方面表示，政府须密切关注美国关税政策的变化情况、消除非关税壁垒，并制定可将韩国国内企业损失降至最低的谈判策略。