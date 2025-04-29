韩国本届大选旅外侨胞投票率创新高

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韩国国际广播电台报道：据初步统计，第21届总统选举旅外侨胞投票率为79.5%，创历史新高。韩国中央选举管理委员会26日表示，在第21届大选197.4375万旅外选民中，25.8254万登记为选举人，其中20.5268万参加了投票。从各大洲投票人数来看，亚洲 10.2644万名，美洲 5.6779万名，欧洲 3.7470万名，中东 5902名，非洲 2473名。在2012年旅外侨胞投票制度实施后举行的所有大选和国会议员选举中，本届大选投票率最高，且选举人和实际投票者均出现了增长。从各届选举投票率来看，第18届大选为71.1%，第19届大选为75.3%，第20届大选为71.6%。去年国会议员选举为62.8%，在历届国会议员选举中最高。本届大选旅外侨胞投票于各国当地时间的5月20日至25日在全球118个国家的223个投票点举行。选票将通过外交邮袋运回国内，抵达仁川机场后，在国会交涉团体（共同民主党、国民力量党）所推荐监票人员的监督下确认投票袋，随后再以挂号邮件的方式发送至各管辖区、市、郡选举管理委员会。投票袋将于6月3日选举当天与国内选票一起开票。另外，本届大选船上投票于5月26日至29日举行。提前投票于5月29日至30日在韩国全国3568个投票点举行，投票时间为上午6时至下午6时。