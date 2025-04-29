韩贸易官员：美方在贸易磋商中围绕六个领域提出具体要求

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韩国国际广播电台报道：韩国贸易部门官员表示，韩美两国上周在美国华盛顿举行第二次技术性磋商，韩方在会上了解了美方的具体要求和立场，并转达了韩方的立场。韩国产业通商资源部贸易官员26日在政府世宗办公大楼与记者见面时介绍了上述情况，并表示实质性讨论已正式开始。讨论围绕双方在此前磋商中达成协议的六个领域，即均衡贸易、非关税壁垒措施、数字贸易、经济安全、原产地和商业考虑。这名官员表示，在磋商中，美方首次围绕这六个领域提出了具体要求。韩方也持续表明，除了“对等关税”和10%的基础关税，汽车、钢铁等各领域关税及今后有可能征收的特定产品关税都有必要豁免。韩方尤其强调，在韩美自由贸易协定（FTA）的背景下，美方有必要对韩国予以特别考虑。另外，双方在磋商中还就美国持续提出的非关税问题进行了具体讨论。这名官员介绍，美方在此次磋商中提出了美国贸易代表办公室（USTR）《外国贸易壁垒评估报告》（NTE）中列举的事项，其中包括一些数年间反复提出的问题，对此，韩方按照现有应对方案向美方转达了立场。双方还就《外国贸易壁垒评估报告》韩国篇中指出的美国产牛肉月龄限制问题等农畜产品进口限制措施进行了讨论。另外，由于下周韩国将举行大选，预计下一次韩美磋商日程将由新政府与特朗普政府协商敲定。不过考虑到“对等关税”暂缓期将于7月8日到期，预计第三次技术性磋商将在6月举行。