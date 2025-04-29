有中国背景的韩军士兵涉嫌向中方泄露军事机密

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韩国国际广播电台报道：据悉，因涉嫌向中国军方情报部门泄露韩美联合军演相关军事机密而被起诉的韩军现役士兵A某出身于中国，其目的在于窃取驻韩美军的军事机密。现役韩国陆军兵长A某因涉嫌向中国泄露军事机密，于4月被拘留起诉。与A某进行接触的是中国人民解放军联合参谋部情报局天津工作处工作小组。A兵长去年8月开始进入所属部队的国防网，窃取了驻韩美军基地的名称、位置和紧急情况下可能成为敌方精确打击对象的目标位置。上述信息是美军制作并与韩军共享的军事机密，不仅有韩美联合演习负责人的所属单位、官衔、姓名、联系方式，还包括警卫和上下班的方式，这些信息可以用来了解韩美联合演习的具体内容。A兵长还泄露了国家重要设施的位置、库存武器的详细信息、韩军应对计划等，如果这些细节落入敌人手中，军方须废弃现有作战计划并制定新计划。据调查，截至今年3月，A兵长共8次窃取军事机密，并通过“支付宝”收取8.8万元人民币（约合1700万韩元）的报酬。A兵长为韩籍，在中国出生并成长，母亲是中国人，外祖父曾是中国军队的高级军官。A兵长去年夏天休假期间前往中国与特工见了面。韩国军方正在与驻韩美军共享泄露机密的目录，预计可能还有更多的士兵被中方利用，因此正在扩大调查范围。