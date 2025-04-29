韩国总统候选人27日晚进行最后一次电视讨论会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在第21届总统选举还剩下一周之际，韩国主要总统候选人正集中精力准备27日晚进行的最后一次电视讨论会。共同民主党(以下简称“民主党”)候选人李在明当天没有安排其他日程，重点准备当晚进行的“政治领域”的电视讨论会。民主党方面表示，旅外侨胞投票率很高，意味着愤怒的民心爆发，不能把权力移交给“内乱势力”。民主党猛烈批判提出与国民力量党候选人金文洙联合的新未来民主党常任顾问李洛渊，称其为“变节者”、“反宪法的欺诈”。国民力量党候选人金文洙宣布，在他就任总统当天，将着手讨论增加30万亿韩元规模的民生预算问题。金文洙表示，新政府将在选举后的第二天开始进入国政运营，了解紧迫的民生悬案事宜。国民力量党分析认为，对于金文洙候选人的正面评价正在扩散。在此过程中，新未来民主党常任顾问李洛渊正式宣布，支持国民力量党候选人金文洙。李洛渊将李在明候选人的当选定义为恶魔独裁国家的诞生，宣布将与金文洙候选人一起推动修宪，组建国民团结联合政府，开启第七共和国。改革新党候选人李俊锡呼吁选民通过提前投票，面向未来，而不是支持“欺骗”。李俊锡对于一味想说服他实现单一化的国民力量党进行了猛烈批判。他说，如果戒严之后进行道歉、与前总统尹锡悦脱钩，并对自身所犯下的错误道歉，有可能会产生努力实现单一化的想法，但是国民力量党根本没有这样做。民主劳动党候选人权英国在参加社会金融讨论会之后，出席了租赁欺诈对策委员会政策签约仪式。第21届总统选举主要四名候选人定于27日晚8时开始，在位于首尔市上岩洞的MBC演播厅进行为时两个小时的最后一次大选电视讨论会。各候选人以“解决政治两极分化的方案”为主题进行限时讨论，随后以“政治改革和修宪”、“外交安全政策”为主题进行竞选承诺检验讨论。