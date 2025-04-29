韩国第21届总统选举倒计时仅剩七天

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韩国国际广播电台报道：从5月28日开始到大选日为止将禁止公布民意调查。共同民主党(以下简称“民主党”)候选人李在明执意巩固胜局，国民力量党候选人金文洙意在逆转大选格局，改革新党候选人李俊锡想要延续上升势头。各候选人在大选最后展开激烈竞争。截至目前，通过各项民意调查所展现的大选格局显示，“政权交替”高于“政权再创”，李在明候选人保持领先，金文洙候选人通过集结保守势力，从而拉近了与李在明的差距。在此期间，李俊锡候选人的支持率创下10%左右的纪录。虽然金文洙和李俊锡的单一化火种尚未完全消灭，但目前“三方格局”日益巩固。李俊锡候选人再度表达了拒绝单一化而要竞选到底的意志。李在明候选人在维持扩大中立阶层支持的基调，致力于巩固胜利格局。最近有部分民意调查显示，李在明和金文洙候选人的支持率差距缩小至个位数(10%以内)，支持率出现停滞状态，李在明通过“倾右”进行突破。他表示，当选后将恢复民生和复苏经济作为首要国政，基于国家利益和实用外交，推动外交和安全政策。与此同时，对于金文洙和李俊锡候选人的单一化可能性，李在明称其为“极右极端”和“内乱单一化”。此前，金文洙候选人通过拉动“反对李在明”的民情，提高自己的支持率，并试图通过与李俊锡的单一化，实现最后逆转；同时期待即使没有实现单一化，选民最终也会助推金文洙候选人。李俊锡候选人并没有回应单一化的压迫与说服，明确了完成大选竞选的意向。由于单一化的时间紧迫，三位候选人（李在明、金文洙、李俊锡）均参加5月27日晚的最后一次大选电视讨论会。在29日提前投票之前，单一化的时间事实上只剩下28日一天。在最后一周期间，三位候选人为拉拢选民而将全力展开竞争。