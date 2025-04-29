韩国总统选举最后一场电视辩论 候选人展开激烈争辩

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韩国国际广播电台报道：韩国中央选举管理委员会27日晚举行了总统候选人最后一场电视辩论会，候选人以政治领域为主题，就社会整合方案、修宪和政治改革方案展开了激烈争辩。4名总统候选人首先强调了本届选举的意义。共同民主党候选人李在明呼吁选民一定要参加恢复国民主权、消除内乱的本届选举。国民力量党候选人金文洙强调，必须阻止谋求独裁统治的共同民主党掌权。改革新党候选人李俊锡表示，此次选举旨在消除支持戒严的势力和以民粹主义诱惑的反原则势力，重新找回原则和常识。民主劳动党候选人权英国呼吁选民的支持。他说，我的一生是生活在法律和制度被忽视的社会里。在外交领域方面，李在明强调了对话、合作及和平的必要性。他说，大韩民国外交的基础是韩美同盟，韩美日之间的合作是必要的，与中国和俄罗斯的关系也不容忽视。金文洙表示，将打造透明和堂堂正正的南北韩关系。以韩美同盟为轴心，加强核遏制力，以力量均衡打造不受任何威胁的大韩民国。改革新党候选人李俊锡表示，如果当选总统，将合并外交部和统一部，将大韩民国打造成自由阵营的兵工厂。民主劳动党候选人权英国说，将任命平民为国防部长官，并在5年内落实韩国型募兵制。在宣布紧急戒严方面，李在明指出，12月3日宣布紧急戒严时并未发生战争，而是没有遵守程序的内乱。金文洙说，他从未说过不是内乱，目前仍在进行内乱罪的审判。