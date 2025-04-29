韩大选前最后一次民调：李在明支持率 45%、金文洙 36%、李俊锡 10%

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韩国国际广播电台报道：KBS进行了大选前最后一次可以公布的民意调查，共同民主党候选人李在明以45%的支持率位居第一。从28日开始到总统选举投票结束，民调结果无法公布。在“若明天选举,您将会投哪一位候选人”的问题中，候选人李在明为45%、金文洙为36%、李俊锡为10%。其余候选人均在1%以下，另有8%的应答者保留了意见。李在明和金文洙之间的差距为9个百分点，超出了误差范围。从地区来看，李在明在仁川、京畿、光州、全罗地区领先；金文洙在大邱、庆北地区占优势。在“对于本届大选有何看法”的问题中，51%的应答者认为，应该支持现有的在野势力候选人，以实现政权更迭；40%的应答者认为，应该支持现有的执政势力候选人，以重新创造政权。在政党支持率方面，共同民主党为39%，国民力量党为34%，改革新党为8%。在“保守阵营候选人是否需要单一化”的问题中， 33%应答者认为应该单一化，21%的应答者认为不需要，43%的应答者未作回答。在“实现单一化后候选人支持率”的问题中，如果单一化的候选人为金文洙，李在明的支持率为44%，金文洙为41%，相差3个百分点，在误差范围内，呈势均力敌局面。如果李俊锡为单一化候选人，李在明的支持率为43%，李俊锡为34%，相差9个百分点，超出误差范围，李在明领先。当被问及哪位候选人在电视辩论中表现得最好时，李在明为28%，李俊锡为24%，金文洙和权英国分别为15%和6%。KBS委托韩国Research公司于5月25日至27日面向全国18岁以上的1000人进行了民调，置信水平为95%，抽样误差为±3.1个百分点。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会和KBS官网。