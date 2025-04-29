韩国第21届总统选举候选人致力于拉票战

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韩国国际广播电台报道：距离第21届总统选举提前投票仅剩一天之计，韩国各党派全力以赴致力于拉票战。共同民主党总统候选人李在明28日在首尔东部地区大力游说。他前往首尔的中浪、城东和东大门，与选民见面，呼吁支持。此前，李在明发表了加强罕见疾病和重症疑难杂症治疗的国家保障公约。李在明表示，将扩大各种治疗药物的健康保险适用范围，并承诺国家负责供应基本药品。为了减少日常琐碎的不便，还提出了加强对在公寓内乱停车行为的处罚、推行防止黄牛票系统、制定《防止健身房倒闭逃避法》等所谓的针对性公约。共同民主党继续对国民力量党候选人金文洙展开攻势。对于尹相炫议员加入国民力量党共同选举对策委员长一事，李在明主张，这是金文洙候选人仍然与前总统尹锡悦有联系的证据。他还鼓励大家参加29日开始的提前投票。在提前投票前一天的28日于庆尚南道昌原开始正式游说日程的国民力量党候选人金文洙前往国立“3·15民主墓地”，参拜了金朱烈烈士墓地，随后前往金海、釜山和梁山进行游说。金文洙计划相继访问庆北庆山、永川、大邱，巩固传统票仓岭南地区的支持。金文洙候选人决定在提前投票的第一天29日，前往李在明候选人所属地区的仁川桂阳进行提前投票，试图扳回李在明候选人所在地区的选情，逆转支持率。国民力量党认为与改革新党候选人李俊锡的单一化协商局面已经过去，但还是再次敦促李俊锡做出决断。国民力量党还与新未来民主党签订了修宪推进协议。改革新党候选人李俊锡表示，完全没有与金文洙候选人进行单一化的讨论，再次确认了完成总统竞选的意志。李俊锡28日在首尔市中心继续展开拉票活动。中午在首尔汝矣岛公园进行散步游说，与上班族见面。随后他来到首尔江南站和三成洞COEX会展中心，与青年、初创企业从业人员等会晤，呼吁支持。李俊锡候选人计划从28日开始到正式选举活动结束的最后一天，继续进行与选民一对一见面的游说。民主劳动党候选人权英国28日前往大田呼吁支持，与为拆除四大江堤而组成的市民团体举行了政策协约签署仪式，并与公共部分工会代表举行了座谈会。权英国当天下午前往全州，与新万金新机场白纸化共同行动组织成员会面，讨论了悬案问题。