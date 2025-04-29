韩外长赵兌烈会见日本经济界人士 并与加拿大新任外长通电话

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部27日表示，外交部长官赵兌烈26日在外交部大楼会见了日本自民党副总裁麻生太郎等日韩经济协会代表团，就韩日经济合作交换了意见。赵兌烈呼吁经济界发挥积极作用，确保获得改善的韩日友好合作势头持续下去。赵兌烈特别强调，两国在急剧变化的贸易环境中面临类似的困难，应在政治和经济层面保持紧密沟通，并在韩美日三边合作框架内拓展合作。麻生太郎表示，在严峻的全球形势下，日韩经济合作的重要性日益凸显，希望两国共同思考低出生率、高龄化、供应链危机等共同面临的问题并设计未来。6月将正式就任的日韩经济协会会长小路明善强调，在新的全球经济环境下，日韩两国应为维护多边贸易体制发挥领导力，共同推进与东盟等全球南方的合作。日本驻韩大使水岛光一表示，韩日两国的国力源泉是经济力量，经济界的作用至关重要。韩国外交部还说，外交部长官赵兌烈27日与最近上任的加拿大外长安妮塔·阿南德（Anita Anand）通电话，就两国关系、印太局势、高层交流等进行了讨论。双方一致同意以经济、安全对话以及外交和国防（2+2）部长会议为中心，继续发展两国安全与经济伙伴关系。赵兌烈表示，加拿大派遣联合国军副司令官等，致力于维护印太地区的和平与繁荣。阿南德表示，韩国是加拿大在印太地区的重要合作伙伴，今后将继续保持紧密合作，全面发展外交、安全、经济、技术等伙伴关系。双方还同意就韩国大选后尽快举行两国领导人通话进行协调。