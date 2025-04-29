韩日经济人会议发表联合声明 商定合作推动韩国加入CPTPP

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本两国企业家商定推进在人工智能、半导体等领域的经济合作，并推动韩国加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。第57届韩日经济人会议28日在位于首尔中区的乐天酒店举行，两国企业家签署了《韩日外交正常化60周年：韩日合作的拓宽与深化》联合声明。声明包含建立并发展互信关系、扩大经济联系、运用CPTPP、扩大交流四个部分。两国企业家在声明中表示，在韩日外交关系正常化60周年之际，两国企业家重申彼此间长时间积累起来的信任和友谊的价值，商定展开创新性合作互助，为韩日两国和世界开创美好的未来。声明就扩大经济联系指出，韩日在东亚地区互为邻国，并共享自由和民主主义的理念，在商务领域存在竞争和互补关系。不仅如此，两国还面对着共同课题，韩日合作势在必行。具体合作领域为实现碳中和与氢能社会、展开生成式人工智能与半导体联动合作、培育生物和保健产业、加强供应链、确保能源等。双方还商定共同应对低生育、老龄化等社会问题。两国企业家对美国本国优先主义、美中矛盾均抱有危机感，并就韩日合作的必要性达成共识。韩日经济协会会长金鈗在联合声明发表后举行的记者见面会上表示，美国新政府的贸易施压和中国的技术赶超是韩日共同面临的问题。他还表示，会议并未讨论具体的共同应对方案，但各产业将保持紧密的信息交流。另外，声明指出，两国将优先与有关团体合作，开展推动韩国加入CPTPP的活动，为实现韩日企业界的联动与合作营造环境。CPTPP成立于2018年，是由澳大利亚、加拿大、日本、英国、墨西哥、越南等12个国家参与的印太地区贸易协定。以2019年为准，CPTPP占据全球贸易规模的15.2%。金鈗表示，两国签署自贸协定（FTA）存在诸多问题，签署协定需要时间，因此决定优先推进韩国加入CPTPP，并着眼于长远构建经济联合体。日韩经济协会副会长麻生丰也表示，意见一致认为，下一个阶段再推进自贸协定会比较好。