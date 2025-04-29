韩国第21届大选提前投票启动 主要候选人纷纷参加

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韩国国际广播电台报道：韩国大选主要候选人29日纷纷进行了提前投票。共同民主党候选人李在明在首尔新村投票。他与现场年轻人一起投票，并呼吁选民参加投票、克服内乱。李在明表示，大韩民国必须重新回到属于青年的时代，希望此次大选能够成为起点。李在明随后出席了初创企业培育座谈会，讨论了研发预算增拨和监管合理化方案。李在明还宣布将新建气候能源部，为实现碳中和奠定基础。国民力量党候选人金文洙前往仁川桂阳，与女儿一同投票。他表示，自己的支持民意正在上升，呼吁选民参加投票。金文洙说，越来越多的意见认为，为了克服危机、摆脱经济困局，需要我金文洙。我坚信会有好的结果。金文洙在投票前拜谒了“6·25战争”期间指挥仁川登陆作战的道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）将军铜像。金文洙强调了韩美同盟和驻韩美军的重要性，表示将像仁川登陆作战一样反转选举局面。金文洙指出，若李在明当选，韩国将成为独裁国家，希望国民用选票予以阻止。改革新党候选人李俊锡在京畿道华城进行了投票。他呼吁人们参加提前投票，再次创造“东滩的奇迹”。李俊锡指出，东滩在上一届国会议员选举中展现出了最迫切的渴望政治变化的热情。这次也定能实现政治更替、世代更替和时代更替。李俊锡随后前往IT从业人员聚集的京畿道城南科技谷，展开拉票活动。他还在首尔与大学生见面，并在下班时段前往钟路进行拉票、争取支持。民主劳动党候选人权英国在全南丽水国家产业园区进行了投票。他表示，将推动碳排放行业向环保行业和可持续行业转型。权英国29日在光州相继与纤维和食品工会、当地市民见面。