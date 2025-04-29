韩国本届大选87%的选民表示将参加投票 与三年前持平

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韩国国际广播电台报道：韩国每10名选民中有8名表示将参加6月3日的大选投票。韩国中央选举管理委员会28日表示，委托韩国盖洛普调查研究所于24日至25日面向全国1512名18周岁及以上选民实施了第二轮选民认知调查，根据调查结果（置信度95%、抽样误差±2.5个百分点），86.8%的选民表明了积极参加投票的意向。这与5月2日至3日的第一轮调查结果（86.0%）相似，与三年前第20届大选期间实施的第二轮调查（86.0%）也基本持平。在本轮调查中，9.5%的应答者表示“条件允许就会投票”，1.8%的应答者表示“不太想投票”，1.5%的应答者表示“完全不想投票”。不投票的最主要原因是“没有满意的候选人和政党”（42.9%）。接下来依次是“即使投票也不会有变化”（27.2%）、“不关心政治”（18.1%）、“不了解候选人和政党”（3.8%）。在有投票意向的应答者中，37.4%的应答者表示“将参加提前投票”，这较第一轮调查下滑了1.2个百分点。参加提前投票的最主要原因是“提前投票较方便”（33.1%），其次分别是“选举当天有其他计划”（26.4%）、“选举当天有工作、出差等不得已的原因”（14.2%）。83.7%的应答者表示已决定投票对象，16.0%的应答者表示尚未决定。在挑选候选人时主要考虑的因素为“能力和履历”（31.8%）、“政策和承诺”（26.9%）、“道德品质”（24.9%）、“所属政党”（7.9%）。本轮调查采用了计算机辅助电话调查方式（CATI），样本由无线电话虚拟号码（90.3%）和有线电话随机拨打（9.7%）组成，应答率为21.0%。具体内容可参考中央民意调查审议委员会主页。