韩国政府决定派遣官员出席阿拉斯加可持续能源会议

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将参加当地时间6月3日至5日在美国阿拉斯加州安克雷奇举行的能源会议。韩国产业通商资源部高级官员28日表示，应安克雷奇方面的邀请，韩国政府决定出席本届能源会议。不过从时间上来看，长官和次官无法出席，正在研究派遣室长和局长的方案。此前，阿拉斯加州州长迈克·邓利维邀请全球能源领域主要人士出席6月在安克雷奇举行的第四届阿拉斯加可持续能源会议（Alaska Sustainable Energy Conference），日本、台湾和韩国政府也收到了邀请函。本届会议将探讨核电、可再生能源等最新能源技术以及液化天然气（LNG）开发等问题。具体议题包括：人工智能和数据中心行业扩大带来的电力需求上升，可再生能源和核电等最新能源技术，阿拉斯加地区石油、液化天然气、矿物资源开发等。美国能源部部长克里斯·赖特（Chris Wright）和内政部部长道格·伯古姆（Doug Burgum）也将出席会议。由于会议时间与大选重叠，韩国政府此前就是否出席进行了一番思考。不过考虑到需要收集阿拉斯加液化天然气项目的具体信息、判断其效益性等，政府决定派遣官员出席，与有关人士展开直接交流。阿拉斯加液化天然气项目计划修建连接北极圈气田与阿拉斯加南部地区的长约1300千米的管道，随后在当地将天然气液化并出口至亚洲国家。该项目耗资总金额为440亿美元。