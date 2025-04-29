腾讯成为SM娱乐第二大股东 中国资本对K-POP影响力增强

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韩国国际广播电台报道：以科技巨头腾讯为首的中国资本扩大对K-POP的投资。本月27日，中国腾讯音乐决定以2433亿韩元收购HYBE所持有的9.38%SM娱乐股份。消息传出后震惊了韩国音乐界。此次收购令腾讯一跃成为SM娱乐的第二大股东。此外，腾讯已通过子公司持有YG娱乐（4.30%）、Kakao娱乐（4.61%）等韩国大型娱乐经纪公司的股份。韩国国内一家经纪公司有关人士指出，中国也希望打进全球文化市场，K-POP作为桥头堡十分具有吸引力。随着K-POP在亚洲、北美、欧洲等全球各地形成庞大的粉丝圈，中国资本的投资和韩中合资案例也在不断增多。中国乐华早在2014年便设立了韩国法人。旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐等在线平台的腾讯音乐也于2023年派遣高层人士来韩，同韩国国内主要经纪公司接触，随后与HYBE、CUBE等公司签署了音源流通合同。韩国经纪公司若能与中国企业合作，则可利用后者的流通网络进军当地市场。据韩国关税厅进出口贸易统计，中国和日本、美国并列为K-POP专辑销售三大市场。不过也有意见指出，从2017年萨德系统部署后的限韩令事件来看，一旦中国资本在短时间里迅速撤出，有可能对韩国市场造成冲击。