韩国大选倒计时四天 主要候选人奔走争取选民支持

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韩国国际广播电台报道：韩国距离总统选举投票日还有四天，各主要候选人30日也在全力展开拉票活动。共同民主党总统候选人李在明当天在江原岭西和中部内陆地区进行游说，先后前往春川、原州、清州等地与选民见面，争取选民的支持。李在明说明了生物、人工智能医疗等未来产业培育计划，并介绍利用自然和文化资源的旅游愿景。在此之前，李在明在YouTube直播中表示，内需正在下降，当选总统后，将优先解决民生经济问题。当天是提前投票的最后一天，共同民主党选举对策委员会表示，“投票比刀枪更有力量”，呼吁民众积极参与投票。对于创下历史最高值的提前投票率，该党表示，这是国民为结束内乱而造成的结果，要求国民在投票前不要放松警惕。国民力量党总统候选人金文洙当天上午呼吁选民积极给予支持，称为了重振经济，必须阻止李在明当选。金文洙强调，唯有推动经济发展的人才能重振经济。金文洙称，他在担任京畿道知事时期在京畿道内构建了三星和LG电子生产基地。金文洙承诺，将制定30万亿韩元的民生补充预算，在全国范围内建设高速列车（GTX），并在市区大量增加住房供应。国民力量党继续对李在明的儿子涉嫌非法赌博展开了攻势。该党指出，李在明虽然承诺向年轻人提供基本收入，但他的儿子却花费数亿韩元用于赌博，这是对年轻人的嘲弄。改革新党候选人李俊锡当天在首都地区积极进行拉票活动，再次强调需要核实围绕李在明儿子的争议。李俊锡表示，将在本次选举中为保守势力开辟新方向，自己不会与国民力量党候选人实现单一化。民主劳动党候选人权英国当天前往庆南和釜山地区，在当地举行记者会，呼吁选民给予支持。