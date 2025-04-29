美高官：不排除裁减驻韩美军的可能性

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美联社当地时间29日援引多名美国国防部高级官员的话报道称，致力于在印度和太平洋地区遏制中国的美国特朗普政府不排除裁减驻韩美军的可能性。这是继美国高级官员提及调整驻韩美军态势后，另有国防部高级官员更直接的暗示了改变现状的可能性。据美联社报道，两名随同美国国防部长皮特·海格塞斯（Pete Hegseth)访问新加坡参加香格里拉对话会的高级官员表示，在决定于该地区有效牵制中国所需驻军规模的过程中，不排除减少部署在韩国的兵力。一位官员表示，驻韩美军的人数尚未确定，但今后将对部署规模进行优化，这不仅是为了保卫韩国免受北韩的威胁，也是为了遏制中国。此前，美国国防部一位高级官员在飞往新加坡的航班上回答韩联社的提问时表示，对中国的遏制力是我们的首要任务。为了与韩国政府实现同盟现代化，并根据该地区安全环境的现实情况调整驻韩美军在韩半岛的态势，必须与韩国政府合作。上述表态均与追求“战略灵活性”有关，即驻韩美军的活动范围不局限于韩半岛，而应扩展至东北亚的各种地缘政治危机。根据《韩美相互防卫条约》，驻韩美军一直驻扎在韩国，旨在保护韩国免受北韩威胁。但随着美国与中国的霸权竞争正式展开，美国越来越注重扩大战略灵活性。这一点在特朗普政府上台后尤为明显。