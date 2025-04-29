韩国第21届大选倒计时一天 各主要候选人全力做最后冲刺

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韩国国际广播电台报道：韩国大选前最后一个周末，各党派主要候选人全力展开最后的拉票活动。韩国共同民主党候选人李在明前往该党弱势地区岭南，强调将结束对立的政治、实现团结。李在明在故乡庆尚北道安东市呼吁市民给予自己成为“全民总统”的机会。李在明还公布了报勋政策，承诺将建立把公共医院活用为“报勋医院”的制度，并整顿报勋补偿体系。李在明前往釜山，宣布将在当地建立东南投资银行（暂名）。李在明还称，保守团体“Rhee Park School”疑发布水贴行为是“内乱行为”，国民力量党具有“水贴基因”。李在明2日将在首都圈展开拉票活动，并前往首尔汝矣岛公园发表最后一次演说。国民力量党候选人金文洙在首都圈密集拉票，他再次为戒严、弹劾等一系列事件道歉，并强调自身担任京畿道知事期间取得的成果和清廉，呼吁选民给予支持。金文洙还批评了李在明的普遍福利政策和以脱核电为主的能源政策，并提到了英伟达CEO黄仁勋近期的言论，指出核电对发展人工智能必不可少。金文洙再次向夫人薛兰宁（音译）表示感谢，并谴责了作家柳时敏针对薛兰宁的争议性发言，同时加大了对李在明家人不当行为的抨击。金文洙2日将前往济州岛、釜山、大邱、大田，随后在首尔市厅广场进行最后一次拉票。改革新党候选人李俊锡前往其议员选区东滩，呼吁支持。李俊锡提到李在明儿子相关问题，呼吁选民阻止试图将自己除名的独裁者。李俊锡还加大了对国民力量党的抨击力度，表示将争取到有意义的得票率，再次否认了单一化的可能性。李俊锡2日将前往大邱、庆北展开最后的拉票活动。民主劳动党权英国承诺将打造女性和劳动者不受歧视的国家，呼吁选民予以支持。权英国将在首尔进行最后一次拉票活动。无党派候选人黄教安辞去候选人资格，宣布支持金文洙。