进入菜单 进入原文

档案

Korean
档案

中国语

About KBS Go to KBS
Go Top

南北韩关系

北韩禁止使用“傀儡韩国”表述 巩固“敌对两国论”

Write: 2025-06-02 10:39:33Update: 2025-06-02 15:02:34

北韩禁止使用“傀儡韩国”表述 巩固“敌对两国论”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩向官媒下达了禁止使用“傀儡韩国”这一表述的方针。

据多名北韩消息人士5月31日消息，北韩当局最近向官媒下达了这一方针。一名政府消息人士介绍，4月北韩劳动党高层下达了禁止使用“傀儡韩国”这一表述的指令。

一直以来，北韩称韩国为“南朝鲜”，谴责时则称为“南朝鲜傀儡”，不过2023年底北韩国务委员长金正恩宣布南北关系为“敌对的两个国家”之后，“南朝鲜”这一表述不再出现，转而开始频繁使用“韩国”、“傀儡韩国”等表述。

4月22日《劳动新闻》等官媒报道韩国空军战斗机零部件坠落事件后，北韩媒体再未使用过“傀儡韩国”这一称呼。

北韩外务省、国防省、朝鲜人权研究协会等机构近期刊登在北韩媒体上的稿件均使用了“韩国”这一称呼。

金正恩也在4月25日“崔贤”级驱逐舰下水仪式讲话中使用了“韩国”、“韩国军”等表述。

有分析指出，北韩认为韩国被美国操控，因此一直以来使用了“傀儡韩国”这一称呼。但是由于“傀儡”一词在北韩字典中含有“民族背叛者”的释义，北韩开始回避使用。这是北韩试图巩固“敌对的两个国家”这种关系的举措。

一名消息人士表示，“傀儡”这个词语很自然地就让人联想起同族关系，禁止使用“傀儡韩国”是为了不让居民认为南北是同一个民族，也含有不再特殊看待韩国的用意。
目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >