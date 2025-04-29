北韩禁止使用“傀儡韩国”表述 巩固“敌对两国论”

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韩国国际广播电台报道：北韩向官媒下达了禁止使用“傀儡韩国”这一表述的方针。据多名北韩消息人士5月31日消息，北韩当局最近向官媒下达了这一方针。一名政府消息人士介绍，4月北韩劳动党高层下达了禁止使用“傀儡韩国”这一表述的指令。一直以来，北韩称韩国为“南朝鲜”，谴责时则称为“南朝鲜傀儡”，不过2023年底北韩国务委员长金正恩宣布南北关系为“敌对的两个国家”之后，“南朝鲜”这一表述不再出现，转而开始频繁使用“韩国”、“傀儡韩国”等表述。4月22日《劳动新闻》等官媒报道韩国空军战斗机零部件坠落事件后，北韩媒体再未使用过“傀儡韩国”这一称呼。北韩外务省、国防省、朝鲜人权研究协会等机构近期刊登在北韩媒体上的稿件均使用了“韩国”这一称呼。金正恩也在4月25日“崔贤”级驱逐舰下水仪式讲话中使用了“韩国”、“韩国军”等表述。有分析指出，北韩认为韩国被美国操控，因此一直以来使用了“傀儡韩国”这一称呼。但是由于“傀儡”一词在北韩字典中含有“民族背叛者”的释义，北韩开始回避使用。这是北韩试图巩固“敌对的两个国家”这种关系的举措。一名消息人士表示，“傀儡”这个词语很自然地就让人联想起同族关系，禁止使用“傀儡韩国”是为了不让居民认为南北是同一个民族，也含有不再特殊看待韩国的用意。