韩国第21届大选在即 各候选人全力冲刺拉拢民心

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韩国国际广播电台报道：韩国第21届大选进入倒计时最后一天，各主要候选人展开最后冲刺。共同民主党候选人李在明在首尔等首都圈进行拉票活动。李在明首先前往首尔江北区，呼吁选民支持；下午前往城南市，问候为自身打下政治根基的城南市市民。李在明还前往京畿道光明市和首尔江西区，最后在首尔汝矣岛公园进行拉票。李在明强调国会所在的汝矣岛是戒严令解除、尹锡悦弹劾案通过之地，呼吁选民通过投票终结内乱。国民力量党候选人金文洙赴济州进行拉票，这是他在竞选活动正式开始以来首次前往当地。金文洙访问“4·3和平公园”，拜谒了“4·3事件”牺牲者。他表示，“4·3事件”是民族和国家的悲剧。金文洙随后在济州东门市场与市民见面，呼吁选民投票阻止独裁。金文洙计划沿着京釜线，从釜山站开始，经东大邱站、大田站，然后在首尔市厅广场举行最后一次拉票活动。金文洙将与共同参加党内竞选的候选人一同登上演讲台，强调组建“联合政府”。改革新党候选人李俊锡前往韩国产业技术大学校进行最后一次“吃学生餐”活动。李俊锡随后赴大邱、庆北进行拉票，称自己是保守派的未来，呼吁选民支持。民主劳动党候选人权英国先后访问首尔惠化站、九宜站等进步派政治象征地点。他将在残疾人出行权示威地点、劳动者死亡事故现场、女性被杀事件现场等展开最后的拉票活动。