美军拟为韩军提供海上巡逻机支援

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韩国国际广播电台报道：韩国海军一架P3海上巡逻机5月29日在浦项坠机后，所有海上巡逻机停飞。为填补海上作战的空白，韩国推进接受美军巡逻机支援的方案。韩国联合参谋本部公报室长李成俊（音译）2日在国防部例行记者会上就该问题表示，韩军正通过舰艇、海上作战直升机等替代性战力加强巡逻。李成俊还表示，海警提供巡逻机支援并共享情报，韩美军方也正就美军印太司令部巡逻机支援方案进行磋商。据悉，美方获悉韩国海军16架P-3巡逻机因安全检查全部停飞的消息后，主动向韩方表示愿意提供巡逻机支援。一名军方人士透露，预计不久后美军巡逻机将展开支援，具体方法为美军巡逻机在韩国作战区域活动并提供情报。海上巡逻机负责监测敌人的舰艇和潜艇活动。韩国海警巡逻机可监测舰艇活动，但是由于不具备声呐，无法探测潜水艇活动。另外，为查明P-3巡逻机坠机事故的原因，海军于5月31日组建民官联合调查委员会，启动调查工作。海军安全团长担任委员长，由海军安全团、调查团、海洋科学调查中心及空军航空安全团、陆军航空司令部、海洋警察厅、航天器检修企业民间专家等组成。海军方面表示，目前正从机身残骸、音频记录仪、事故监控画面、雷达航迹等管制记录、机体检修履历、有关人员及目击者等多方面进行调查，委员会将通过专业客观的调查查明事故原因，并透明地公布调查结果。