韩日澳在香格里拉对话会期间举行首次部长助理会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国、日本和澳大利亚在第22届香格里拉对话会期间举行部长助理国防会谈。韩国国防部国防政策室室长赵昌来（音译）1日与日本防卫省防卫政策局局长大和太郎、澳大利亚国防部副秘书长杰弗里举行会谈，商讨地区安全局势与三国面向未来的合作方案。韩日澳三国在去年香格里拉对话会期间首次举行三国防长会谈，今年举行了首次部长助理会谈。香格里拉对话会由英国国际战略研究所（IISS）举办，是亚洲、欧洲和北美地区各国防长共商安全问题的场合。韩国防长自2004年以来每年均与会，但是由于大选在即，本届对话会由赵昌来代替代理防长金善镐出席。国防部表示，赵昌来还与大和太郎举行了韩日高级别国防会谈，双方就继续展开国防交流合作的必要性达成共识。此外，赵昌来与波兰、加拿大、菲律宾、新加坡等其他与会国家高级官员会晤，商讨地区安全局势和国防、军工合作方案。另外，国防部在对话会期间向美国议员团强调，驻韩美军应维持现有水平。赵昌来5月31日相继与美国参议院、众议院代表团会晤，商讨韩半岛及地区安全局势、韩美同盟发展方案。赵昌来在会晤中强调，应基于韩军和28500名驻韩美军的联合防卫态势，继续加强在韩半岛的对北遏制力、维护地区和平与稳定。赵昌来还就美国国会一直以来在跨党共识的基础上为维持驻韩美军现有水平所作出的努力致谢，并要求国会继续发挥作用。国防部表示，美国代表团在会晤中强调了美国对韩国的防卫承诺，并重申将动用美军所有军事力量提供延伸威慑力。