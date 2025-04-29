韩国第21届总统选举投票正式启动

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韩国国际广播电台报道：韩国第21届总统选举投票于3日上午6时起在全国1.4295个投票点同时启动。此次选举是宪法法院4月4日通过对去年12月3日下达紧急戒严令的前总统尹锡悦的弹劾案导致总统职位空缺后而举行的。据韩国中央选举管理委员会消息，本届大选的选举人为4439.1871万名，投票截至于下午8时。选民仅可在居住地管辖投票点投票，须携带居民登录证、驾照、护照等身份证件。5月29日、30日进行的提前投票率达到34.74%，为历届第二高，最终投票率也备受关注。本届选举候选人编号为1号共同民主党李在明、2号国民力量党金文洙、4号改革新党李俊锡、5号民主劳动党权英国等。各候选人在竞选活动最后一天也进行了拉票活动，呼吁选民投票。中央选举管理委员会委员长卢泰岳2日发表讲话呼吁选民通过投票打造互相和解的大韩民国。在提前投票过程中，发生了部分投票点选票被带到外部等问题，引发了管理不善的批评。为确保3日选举当天投票和计票工作万无一失，选举管理委员会在全国各地投入了20万名工作人员。投票结束后，投票箱投入口将用特殊封条密封，在投票管理官、监督人和警方的护送下运送至254个计票点。各区、市、郡选举管理委员会保管的提前投票箱、邮寄投票箱也将一并运至计票点。选举管理委员会表示，由于本届大选为补缺选举，计票工作将于晚8时后进行，较普通大选晚两个小时。一般情况下3日子时左右可得出大致结果。KBS将在3日投票结束后公布三大地面波电视台联合实施的出口民调结果。