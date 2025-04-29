韩国今年经济增速不被看好 兴业银行预期仅为0.3%

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韩国国际广播电台报道：韩国国内外主要机构对韩国经济前景的预测日渐悲观。超过20家机构预计今年韩国经济增速将低于1%，增速预期平均值时隔四周跌至0.9%，法国兴业银行的预期更是仅为0.3%。据韩国银行2日消息，据彭博社5月30日的调查结果，国内外41家机构对韩国今年经济增速的预期分布在0.3%至2.2%之间，平均值为0.985%。这较5月2日的调查结果（1.307%）下滑了0.322个百分点。具体来看，美林集团（0.8%）、凯投宏观（0.5%）、花旗集团（0.6%）、汇丰银行（0.7%）等21家机构的预期低于0%；巴克莱、惠誉、野村证券等9家机构的预期为1%。也就是说，总计30家机构预计韩国经济增速将不高于1%；而在上月2日的调查中，这一数字仅为16家。尤其值得注意的是，法国兴业银行将预期从1%大幅下调至0.3%。这一预期在所有机构中最低，比上月28日韩国银行公布的0.8%足足低0.5个百分点。花旗集团、ING集团（0.6%）、摩根大通（0.5%）等12家机构的预期也低于0.8%。不过也有机构对韩国经济的观点有所改善。巴克莱将预期从0.9%上调至1.0%，彭博经济研究所从0.7%上调至0.8%，摩根士丹利从1%上调至1.1%。摩根士丹利指出，美中关税矛盾阶段性缓解、美国对等关税暂缓90天等是上调的主要原因。