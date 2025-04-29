韩国朝野3日呼吁选民积极参与投票

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党(以下简称“民主党”)和国民力量党3日呼吁选民参与投票。民主党和国民力量党分别以“结束内乱”和“阻止独裁”为口号呼吁选民投票。民主党常任总括选举对策委员长朴赞大当天在首尔汝矣岛的中央党部召开中央紧急对策委员会。他表示，本次选举是因尹锡悦的内乱而举行的，请大家通过投票恢复因内乱而崩溃的民主主义和宪政秩序。他还呼吁人们通过投票挽救因尹锡悦的三年失策而捣毁的民生和崩溃的经济。民主党总括选举对策委员长康锦实当天再次恳请各位国民行使宝贵的主权，引领民主共和国大韩民国，希望重新恢复紧急戒严前的平静日常生活。国民力量党则提出“阻止独裁”，并强调“一票可以重新树立大韩民国的正义”。国民力量党首席发言人申东旭3日通过评论指出，此次大选是对崩溃常识的修复，是对腐败权力的审判，也是为了将无愧于子孙后代的国家传承下去而进行的最后斗争。他表示，只有国民的选择，才能拯救大韩民国、守护法治、重新建立正义。国民力量党共同选举对策委员长梁香子当天在BBS电台的广播中表示，在金文洙候选人紧随李在明候选人其后的局面下进入了民意调查禁止公开的时期。一票可以决定国家的未来，可能会出现微弱差距。国民力量党共同选举对策委员长黄佑吕在MBC电台的广播中表示，这次是政党对政党的选举，而不是候选人对候选人的选举，国民应该会看到(候选人的)为人所在。