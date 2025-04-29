韩国新总统就职仪式4日在国会举行

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韩国国际广播电台报道：韩国此次大选是因总统职位空缺而提前举行的总统选举，新总统在没有总统职务交接委员会的情况下直接上任。根据《公职选举法》，总统任期将从前任总统任期结束日的次日0时开始，但这次大选是因总统缺位而举行的，总统任期将在确定当选后立即开始。总统当选人将在计票结束后随即召开的中央选举管理委员会全体会议上确定。全体会议将统计全国254个开票站的开票结果，确定当选人的决定案。韩国中央选举管理委员会预计，选举第二天即4日上午7时至9时之间将召开会议。第21届总统任期将从该委员会委员长敲击议事棒后正式开始。包括国军指挥权在内的总统所有固有权限将在此时自动移交。总统警卫处也将在总统任期开始从警方接管对新总统的警卫工作。与此同时，宣布新政府成立的第21届总统就职仪式将于大选次日的4日在国会举行。由于此次大选是前总统尹锡悦被罢免而提前举行的选举，因此总统就职典礼将以“就职宣誓仪式”的简化形式在国会进行。此次总统就职仪式将以就职宣誓仪式为主，与以往的总统就职典礼不同，预计将省略普信阁敲钟仪式、军乐队行进和鸣放礼炮等环节。在前总统朴槿惠被弹劾后举行的总统空缺选举中当选的前总统文在寅，于2017年5月10日，即总统选举的第二天，在国会大厅宣誓就职。当时，文在寅前总统按照开幕式宣言、国民礼仪、就职宣誓、告国民书等顺序进行，并以“就职宣誓仪式”取代了“就职典礼”。