韩国政府驳斥北韩声称“北俄合作是自卫权”的主张

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部对于北韩主张的“与俄罗斯的军事合作是依据《联合国宪章》等行驶的合法主权”表示，与北韩进行武器交易和转移明显违反了联合国安理会关于对北韩制裁的决议。外交部2日反驳北韩称，这是无视安理会关于维护世界和平与稳定的权力，也是无视作为国际法义务的安理会决议的荒谬主张。北韩2日以外务省对外政策室室长的名义发表谈话表示，最近由韩国、美国、日本等是11个国家组成的多边制裁监督小组(MSMT)指责北韩与俄罗斯进行军事合作，朝俄军事合作是根据《联合国宪章》第五十一条规定的单独和集体自卫权、以及《朝俄全面战略伙伴关系条约》规定的"合法行使主权"。同时还诽谤多边制裁监督小组是“在存在名义和目的方面不具备任何合法性的幽灵集团”。韩国外交部强调，安理会对北韩制裁决议是对所有联合国成员国都具有约束力的国际法律义务。为了履行该义务，联合国成员国自发性成立了多边制裁监督小组，执行和监督对北韩制裁是合法且正当的。韩国统一部发言人具炳杉在2日的新闻发布会上谴责北韩发表的谈话是"贼喊捉贼式的无理主张"。联合国安理会对北韩制裁委员会下属的专家小组去年4月因俄罗斯的阻挠而停止活动。为了填补监视对北韩制裁的空白，同年10月成立了多边制裁监督小组(MSMT),。该小组在上月29日发表的第一份报告详细记载了北俄之间的相互武器转移、北韩派兵俄罗斯、向北韩过量供应成品油、北韩派遣劳工、北俄金融交易等违反联合国安理会制裁决议的北俄军事合作的情况。