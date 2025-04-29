李在明总统提名国务总理和总统秘书室长人选

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明4日提名民主党最高委员金民锡(61岁)为新政府首任国务总理。共同民主党(以下简称“民主党”)议员姜勋植(52岁)被提名为总统办公室秘书室长，民主研究院院长李韩柱(69岁)被提名为政策室室长。李在明总统当天下午正式发表包括上述内容在内的新政府首届人选。民主党最高委员金民锡是民主党代表性的战略通四选议员，作为“86运动圈”(1986年展开民主化运动的人士)出身的金民锡议员曾担任国立首尔大学总学生会会长和全国学生总联合议长。在大选期间担任李在明候选人选举对策委员会战略企划本部长。身为“亲明(亲李在明)”派系的核心人士，在去年8月全党大会升任为首席最高委员。在本次大选期间担任选举对策委员会常任共同选举对策委员长。与金民锡最高委员同样被归类为代表性战略通的姜勋植议员在第20届议会选举时在忠清南道牙山首次当选后，连续三次成功当选议员。2022年大选时，他作为李在明候选人阵营的战略企划本部长，领导实行了整个选举战略，这次姜勋植议员也担任了选举对策委员会综合状况室室长。姜勋植属于上世纪90年代的“运动圈”出身，他被评价为派系意识较为淡薄、具有相对中立的倾向。据悉，民主研究院院长李韩柱是李在明总统核心政策——“基本收入政策”的策划者，他在李在明总统担任京畿道知事时期曾担任京畿研究院院长，也曾担任党智囊团民主研究院院长，有“政策智囊”之称。被归纳为“战略及企划通”，长期与总统合作的上述三人分别被提名为国务总理、秘书室长和政策室长，这被解读为在没有总统职务接管委员会的情况下开始的新政府，必须构建迅速专注于国政的体系。