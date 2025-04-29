李在明总统任期开始 称将成为“所有人的总统”

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韩国国际广播电台报道：韩国第21届总统李在明于4日上午6时21分开始了任期。由于本届大选是在总统职位空缺的情况下举行，因此中央选举管理委员会表决通过当选人决定后，新任总统的任期立即开始。李在明总统4日上午11时在国会中央大厅宣誓就任第21届总统，并宣读了题为《致国民的话》就职演说。李在明总统在就职演说中强调“民主、政治复兴、团结、民生、经济”，并表示，他将成为一个拥抱和服务于所有国民的“所有人的总统”以及“成为一个结束政治分裂的总统”。李在明总统强调，绝对不能再发生使用国民赐予的刀枪剥夺国民主权的内乱，今后将彻底查明真相、追究责任，并制定防止类似事件再次发生的对策。李在明总统还多次谈及选举期间反复强调的民生经济复苏。他说，现在是重振被逼到绝境的民生、恢复增长，打造人人幸福的明天的时候了，并承诺将投资高新技术产业及支持文化产业的发展。此前，李在明总统收到联合参谋本部议长金明秀提交的国军统帅权移交报告，并执行了就任以来的首次公务。李在明总统同金明秀通话时表示，在紧急戒严时期，军人消极应对不正当的命令，避免国家陷入严重混乱之举令人赞赏。此后，李在明总统参拜了国立显忠院，并在留言簿上写道，“将与国民共同打造一个国民当家作主、国民幸福的国家”。